Gf Vip 6, ecco chi è il terzo Vippone in arrivo nella Casa! (Di domenica 23 gennaio 2022) Continueranno a scatenarsi, gli ormoni all'interno della casa del Gf Vip 6! Presto, infatti, nuovi e succosissimi ingressi andranno a fare compagnia ai nostri Vipponi. Nelle scorse ore avevamo già parlato di Antonio Medugno, 23enne di origini campane, modello e tiktoker seguito da oltre 3 milioni di follower e di Gianluca Costantino, consulente assicurativo e appassionato di fitness. Oltre a loro due, TvBlog,it poco fa ha svelato l'identità di un'altra new entry: Saranno esattamente tre i nuovi ingressi previsti, nello specifico dovrebbero avvenire la prossima settimana. Il primo di essi che siamo in grado di svelarvi in anteprima risponde al nome di Edoardo Donnamaria. Lui è uno dei collaboratori di Barbara Palombelli nel programma quotidiano di Canale 5 Forum e speaker di RTL. Classe 1994, romano, Edoardo è laureato in giurisprudenza, ora tenterà la strada della celebrità "a tutto ...

