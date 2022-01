Emergenza Covid | la premier neozelandese Ardern rinvia le nozze | ' Non sono diversa dagli altri'

(Di domenica 23 gennaio 2022) LaJacindaè stata costretta ad annunciare il rinvio del suo matrimonio, a causa delle nuove restrizioni decise dal suo governo per far fronte alla recrudescenza dell'...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Sileri: serve alleggerimento, passare da emergenza a ordinario #Covid - ladyonorato : Donato: emergenza o possiamo parlare di incompetenza? Mancano medici e operatori sanitari e il sistema di contrast… - raffaellapaita : Oggi durante l’audizione del ministro Giovannini sullo stato dei #trasporti nel quadro dell’emergenza Covid, abbiam… - Elena_Siena_ : @Lella28097985 @fari146 @kabirb Ti sembra la domanda da fare? Pier è in quarantena… ti sei persa gli ultimi due ann… - R4ff00 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Sileri: serve alleggerimento, passare da emergenza a ordinario #Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid

Today.it

La Nuova Zelanda, tra le nazioni meno colpite dal- 19, ha registrato ufficialmente 15.104 contagi e 52 decessi dall'inizio della pandemia.Nel 2020 aveva deciso di attendere il ritorno in campo di un giocatore che, proprio alle porte dell', aveva segnato una quaterna storica in Champions League (negli ottavi contro il ...La gara dunque si gioca regolarmente, dopo essere stata a fortissimo rischio rinvio a causa del focolaio Covid che ha colpito la rosa della Salernitana. Spalletti recupera sia Ospina che Insigne, ma l ...Sono 123.819.541 le dosi di vaccino anti covid somministrate in Italia fino ad oggi. Le persone che hanno ricevuto almeno una dose sono 48.755.901, pari al 90,27% della popolazione over 12 mentre 47.0 ...