E’ un Berrettini da favola | primi quarti a Melbourne

(Di domenica 23 gennaio 2022) Nella settima giornata degli Australian Open - riservata al quarto turno (ottavi) della parte alta del tabellone - Matteo, settimo favorito del seeding, supera in tre set lo spagnolo Carreno Busta, 19esima testa di serie, e martedì affronterà Monfols (n.19). Lunedì toccherà invece all’altro azzurro in corsa, Sinner, undicesima testa di serie, che si giocherà un posto tra i migliori otto con l’idolo di casa De Minaur, n.32 del seeding

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini favola

Il primo sorriso azzurro è di Matteoche ha battuto l'americano Nakashima in quattro set.già finita. - Nole Djokovic ha scelto il calore familiare per lenire le ferite, per ...Finiscedel siciliano Caruso Il primo squillo dell'Open di Australia porta la firma di Matteo. Il 25enne romano, pur soffrendo a causa di problemi allo stomaco,va sotto al primo set poi si ...Diretta Australian Open 2022 Sinner Daniel streaming video tv: orario e risultato dei match che si giocano per il 3° turno nel torneo dello Slam di tennis.Jannik Sinner conquista gli ottavi di finale degli Australian Open, raggiungendo Berrettini. Il giapponese Daniel si arrende in 4 set ...