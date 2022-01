Domenica In, l’ospite terrorizza Mara Venier: il malore inatteso (Di domenica 23 gennaio 2022) E’ stata invitata da Mara Venier a Domenica In: nel corso della sua intervista, è accaduto qualcosa che ha spaventato molto la padrona di casa. E’ una delle cantanti più… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 23 gennaio 2022) E’ stata invitata daIn: nel corso della sua intervista, è accaduto qualcosa che ha spaventato molto la padrona di casa. E’ una delle cantanti più… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Micaela94698345 : @WittyTV Finally....ogni domenica l'intervista di giulia con l'ospite è un momento di arte e divertimento - infoitcultura : 'Domenica In'. Mara Venier incredula, l'ospite dà forfait improvvisamente. Nessuno poteva prevederlo - lorenzomorandot : RT @radiopopmilano: Letteratura come vita e come testimonianza: la grande scrittrice sopravvissuta ad Auschwitz Edith Bruck è l'ospite di q… - rob_festa : RT @radiopopmilano: Letteratura come vita e come testimonianza: la grande scrittrice sopravvissuta ad Auschwitz Edith Bruck è l'ospite di q… - mlgelm : RT @radiopopmilano: Letteratura come vita e come testimonianza: la grande scrittrice sopravvissuta ad Auschwitz Edith Bruck è l'ospite di q… -