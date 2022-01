Coppa Davis 2022, confermate le sedi delle qualificazioni: Italia a Bratislava (Di domenica 23 gennaio 2022) E’ stato annunciato dall’ITF l’elenco completo delle sedi per le qualificazioni alla fase finale della Coppa Davis 2022. Gli azzurri di Filippo Volandri saranno ospiti nei campi indoor di Bratislava, in Slovacchia, nel weekend che precede Indian Wells, fra il 4 e il 5 marzo 2022. L’Australia ha confermato che ospiterà l’Ungheria a Sydney, mentre gli USA affronteranno la Colombia in Nevada. L’ELENCO COMPLETO Francia v Ecuador (Palais des Sports, Pau, France Indoors, hard) Spagna v Romania (Puente Romano Club de Tenis, Marbella, Spain Outdoors, clay) Finlandia v Belgio (Espoo Metro Areena, Espoo, Finland Indoors, hard) USA v Colombia (Reno Events Center, Reno, NV, USA Indoors, hard) Paesi Bassi v Canada (Sportcampus Zuiderpark, The Hague, Netherlands ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) E’ stato annunciato dall’ITF l’elenco completoper lealla fase finale della. Gli azzurri di Filippo Volandri saranno ospiti nei campi indoor di, in Slovacchia, nel weekend che precede Indian Wells, fra il 4 e il 5 marzo. L’Australia ha confermato che ospiterà l’Ungheria a Sydney, mentre gli USA affronteranno la Colombia in Nevada. L’ELENCO COMPLETO Francia v Ecuador (Palais des Sports, Pau, France Indoors, hard) Spagna v Romania (Puente Romano Club de Tenis, Marbella, Spain Outdoors, clay) Finlandia v Belgio (Espoo Metro Areena, Espoo, Finland Indoors, hard) USA v Colombia (Reno Events Center, Reno, NV, USA Indoors, hard) Paesi Bassi v Canada (Sportcampus Zuiderpark, The Hague, Netherlands ...

sportface2016 : #CoppaDavis 2022, confermate le sedi delle qualificazioni: #Italia a #Bratislava - sportli26181512 : Australian Open, Fognini e Bolelli nei quarti del torneo di doppio: Buone notizie anche in ottica Coppa Davis dal t… - peppesz : @GeorgeSpalluto Ahah come buttare una Coppa Davis - newsfresche : RT @OA_Sport: #TENNIS L'effetto Vintage prosegue a Melbourne: Fognini/Bolelli nei quarti in doppio e buone notizie per Volandri in ottica C… - OA_Sport : #TENNIS L'effetto Vintage prosegue a Melbourne: Fognini/Bolelli nei quarti in doppio e buone notizie per Volandri i… -