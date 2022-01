Carolina Marconi: “Ho toccato il fondo ma sto risalendo più forte di prima” (Di domenica 23 gennaio 2022) I capelli un po’ alla volta stanno crescendo, li tocca e ancora non ci crede. Carolina Marconi a Verissimo si lascia andare alle lacrime, adesso che la sua lotta contro il tumore al seno è terminata può farlo. Accanto c’è il suo compagno, un ragazzo meraviglioso che ha trascurato anche il lavoro per starle accanto. L’ha sostenuta in ogni modo, quel viaggio di andata e ritorno dall’inferno l’hanno fatto insieme. Silvia Toffanin si commuove, una storia d’amore così forte anche nell’affrontare la malattia. Carolina Marconi racconta che dopo il primo momento di smarrimento le è venuta una forza incredibile. Racconta del terrore di mettere la cannula in vena, 41 cm che sarebbe stata con lei per tutto il percorso. Carolina Marconi desidera aiutare chi adesso vive la stessa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 23 gennaio 2022) I capelli un po’ alla volta stanno crescendo, li tocca e ancora non ci crede.a Verissimo si lascia andare alle lacrime, adesso che la sua lotta contro il tumore al seno è terminata può farlo. Accanto c’è il suo compagno, un ragazzo meraviglioso che ha trascurato anche il lavoro per starle accanto. L’ha sostenuta in ogni modo, quel viaggio di andata e ritorno dall’inferno l’hanno fatto insieme. Silvia Toffanin si commuove, una storia d’amore cosìanche nell’affrontare la malattia.racconta che dopo il primo momento di smarrimento le è venuta una forza incredibile. Racconta del terrore di mettere la cannula in vena, 41 cm che sarebbe stata con lei per tutto il percorso.desidera aiutare chi adesso vive la stessa ...

