Biathlon oggi, Mass start donne e Staffetta uomini Anterselva 2022: orari, programma, startlist, tv, streaming (Di domenica 23 gennaio 2022) Signore e signori, oggi (domenica 23 gennaio) calerà il sipario sulla tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2021-2022 ad Anterselva (Italia). In una delle “Classiche Monumento” del Massimo circuito internazionale lo spettacolo non mancherà di certo. Il programma sarà il seguente: alle 12.10 4x6km Staffetta maschile; alle 15.15 la Mass start femminile. La Südtirol Arena sarà teatro dell’ultima prova a squadre prima delle Olimpiadi di Pechino. La Nazionale italiana vorrà ben figurare tra le mura amiche. Spetterà al livignasco Thomas Bormolini aprire le danze e confermarsi sui livelli messi in mostra nell’ultimo periodo a livello individuale. A seguire ci saranno Dominik Windisch, Tommaso Giacomel e Lukas Hofer che vorrà chiudere nel ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) Signore e signori,(domenica 23 gennaio) calerà il sipario sulla tappa di Coppa del Mondo di2021-ad(Italia). In una delle “Classiche Monumento” delimo circuito internazionale lo spettacolo non mancherà di certo. Ilsarà il seguente: alle 12.10 4x6kmmaschile; alle 15.15 lafemminile. La Südtirol Arena sarà teatro dell’ultima prova a squadre prima delle Olimpiadi di Pechino. La Nazionale italiana vorrà ben figurare tra le mura amiche. Spetterà al livignasco Thomas Bormolini aprire le danze e confermarsi sui livelli messi in mostra nell’ultimo periodo a livello individuale. A seguire ci saranno Dominik Windisch, Tommaso Giacomel e Lukas Hofer che vorrà chiudere nel ...

