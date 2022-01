Australian Open 2022, Matteo Berrettini accede ai quarti di uno Slam per la quarta volta di fila (Di domenica 23 gennaio 2022) Quattro quarti di finale di fila, cinque in carriera: Matteo Berrettini taglierà il traguardo dei 26 anni ad aprile, ed è da quattro sul circuito ATP che conta, ma ha ormai un ruolino di marcia da giocatore tra i più importanti mai espressi dall’Italia dall’epoca di Adriano Panatta e prima ancora Nicola Pietrangeli. Un’ulteriore dimostrazione che il romano non è lì per strani motivi legati alla fortuna, ma per una costanza di risultati, soprattutto nei tornei più importanti, che parla da sola. La dimostrazione tangibile della forza di Berrettini è visibile in un semplice fatto: tutti quei giocatori che si trovano sotto la sua linea di forza, semplicemente, non hanno scampo quando conta davvero. Il numero 1 d’Italia non è solo un giocatore dotato di uno dei servizi migliori al mondo e di un dritto che ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) Quattrodi finale di, cinque in carriera:taglierà il traguardo dei 26 anni ad aprile, ed è da quattro sul circuito ATP che conta, ma ha ormai un ruolino di marcia da giocatore tra i più importanti mai espressi dall’Italia dall’epoca di Adriano Panatta e prima ancora Nicola Pietrangeli. Un’ulteriore dimostrazione che il romano non è lì per strani motivi legati alla fortuna, ma per una costanza di risultati, soprattutto nei tornei più importanti, che parla da sola. La dimostrazione tangibile della forza diè visibile in un semplice fatto: tutti quei giocatori che si trovano sotto la sua linea di forza, semplicemente, non hanno scampo quando conta davvero. Il numero 1 d’Italia non è solo un giocatore dotato di uno dei servizi migliori al mondo e di un dritto che ...

Eurosport_IT : Abbiamo questi due fenomeni agli ottavi di finale degli Australian Open! ?????? #EurosportTENNIS | #AO22 | #AusOpen… - Eurosport_IT : Per la 1ª volta in carriera Matteo Berrettini è ai quarti di finale degli Australian Open: vietato non mettere like… - Eurosport_IT : SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNER! ?? L'azzurro batte in 4 set Daniel e per la prima volta… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Jannik Sinner approda per la prima volta agli ottavi di finale degli Australian Open, primo Slam del 2022. Il 20enne di S… - TennisWorldit : Australian Open - Berrettini di ferro: quarti e best ranking vicino. Ko Carreno -