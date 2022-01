Allegri | ' Abbiamo tenuto il Milan a 7 punti'

Advertising

"Visto come eravamo partiti sono contento della classifica - è il commento dell'allenatore della Juve Maxdopo lo 0 - 0 col Milan a San Siro - .tenuto a 7 punti il Milan, dopo una partita equilibrata, che si è conclusa con un pareggio giusto". Sui singoli: "Dybala - ha aggiunto l'...Il problema di Pioli è che , al di là del fatto che alleni un gruppo di scarsoni (come... Diciamo che, dal punto del confronto fra le panchine, l'apporto diè quantificabile, mentre ...La 23a giornata di Serie A si chiude con il pareggio 0-0 tra Milan e Juventus. "Stasera è stata una bella partita, venivamo da tante partite e scontri diretti: era una partita per concludere gennaio n ...I bianconeri non tirano mai in porta ma i rossoneri non ne approfittano. Risentimento al tendine per Ibrahimovic ...