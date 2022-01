Advertising

sportli26181512 : Zaccheroni: 'Milan favorito. Ma se la Juve non va sotto a centrocampo…': Zaccheroni: 'Milan favorito. Ma se la Juve… - Gazzetta_it : Zaccheroni 'gioca' Milan-Juve: “Rossoneri favoriti. Ma se la Juve non va sotto a centrocampo…” - __sssalvatore : @milan_corner @_schiaffino__ Bello da vedere e vincitore di un gran scudetto con Zaccheroni e di almeno un europeo… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaccheroni Milan

Ex allenatore di, Juve ed Inter fra le altre, Albertoè alla vigilia di una nuova esperienza. Stavolta è stato lui ad essere convocato: la Fifa lo vuole nello staff dei suoi analisti per il Mondiale ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'ex allenatore die Interha parlato della lotta scudetto in Serie A Alberto, ex allenatore die Inter, ai microfoni di Radio Rossonera ha parlato della lotta scudetto tra nerazzurri e ...Federico Zancan, giornalista, si è così espresso a SkySport su Milan-Juventus: "Il Milan sta più in alto della Juve; lo dice la classifica e lo dice il rendimento.L’allenatore Alberto Zaccheroni, ex di molte squadre di Serie A tra cui Milan, Inter e Juventus, in collegamento a Sky Sport 24 ha parlato dell’evoluzione che ha avuto il ruolo di centrocampista centr ...