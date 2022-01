Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2022 ore 13:30 (Di sabato 22 gennaio 2022) Viabilità DEL 21 GENNAIO 2022 ORE 13.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NELLA CAPITALE FINO A DOMANI STOP AI VEICOLI PIÙ INQUINANTI NELLA FASCIA VERDE FINO ALLE ORE 20:30 IL DIVIETO ALLA CIRCOLazioNE RIGUARDA MOTO E MOTORINI EURO 0 E 1 E AUTO A BENZINA FINO ALLA CATEGORIA EURO 2 FERMI ANCHE PER TUTTI I VEICOLI DIESEL\ FINO A EURO 3 IN FASCIA ORARIA 16,30 FINO ALLE ORE 20,30 PASSIAMO ALLA VIABILITA’ SULLA VIA AURELIA INCIDENTE RIMOSSO CIRCOLazioNE RIPRISTINATA ANCHE SUL RACCORDO LA CIRCOLazioNE è REGOLARE NELLE DUE CARREGGIATE QUALCHE DISAGIO è SEGNALATO SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE DEL CENTRO SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA BIS ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA A CAUSA DI ... Leggi su romadailynews (Di sabato 22 gennaio 2022)DEL 21 GENNAIOORE 13.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLANELLA CAPITALE FINO A DOMANI STOP AI VEICOLI PIÙ INQUINANTI NELLA FASCIA VERDE FINO ALLE ORE 20:30 IL DIVIETO ALLA CIRCONE RIGUARDA MOTO E MOTORINI EURO 0 E 1 E AUTO A BENZINA FINO ALLA CATEGORIA EURO 2 FERMI ANCHE PER TUTTI I VEICOLI DIESEL\ FINO A EURO 3 IN FASCIA ORARIA 16,30 FINO ALLE ORE 20,30 PASSIAMO ALLA VIABILITA’ SULLA VIA AURELIA INCIDENTE RIMOSSO CIRCONE RIPRISTINATA ANCHE SUL RACCORDO LA CIRCONE è REGOLARE NELLE DUE CARREGGIATE QUALCHE DISAGIO è SEGNALATO SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE DEL CENTRO SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA BIS ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA A CAUSA DI ...

Advertising

llIIoca : RT @EmpoliCalcio: Empoli-Roma, tutte le info sulla viabilità nella zona sportiva e per l’accesso allo #StadioCastellani ? - EmpoliCalcio : Empoli-Roma, tutte le info sulla viabilità nella zona sportiva e per l’accesso allo #StadioCastellani ? - CasilinaNews : Diramazione Roma Sud: chiusa per una notte l'entrata della stazione di #SanCesareo - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2022 ore 07:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #22-01-2022 - Roma_H_24 : Lavori in via di Novella, strada chiusa e bus deviati: tutte le informazioni e le modifiche alla viabilità -… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Traffico Roma del 22 - 01 - 2022 ore 12:30 ...45 qui le misure la viabilità scatteranno nel pomeriggio Non escludiamo ripercussioni per il traffico prima e dopo l'incontro per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22 - 01 - 2022 ore 12:30 VIABILITÀ DEL 21 GENNAIO 2022 ORE 12.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO NELLA CAPITALE FINO A DOMANI STOP AI VEICOLI PIÙ INQUINANTI ...

Viabilità Roma: strade chiuse e bus deviati nel weekend Radio Colonna ...45 qui le misure lascatteranno nel pomeriggio Non escludiamo ripercussioni per il traffico prima e dopo l'incontro per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito...DEL 21 GENNAIO 2022 ORE 12.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO NELLA CAPITALE FINO A DOMANI STOP AI VEICOLI PIÙ INQUINANTI ...