Advertising

welikeduel : Verso il Quirinale con Paul Celate #propagandatop #propagandalive - zazoomblog : Verso il Quirinale: altro che bi o tri - polarismo. Qui si cerca un democristiano - #Verso #Quirinale: #altro… - Simo07827689 : RT @madmakko: si può dire che, *se* fossero vere le cronache da dietro le quinte riportate dai quotidiani, sulla partita del Quirinale Mari… - PaoloCialfi : @Sbalokk1 @P_R_I_M_A_R_E_P @amodeomatrix Verissimo. Perché conte era l'utile idiota apripista. Con draghi hanno fat… - AndIreGiu : RT @Phastidio: Il circo degli strateghi verso l'esito Quirinale; nuova prova esistenziale per l'espressione geografica chiamata Occidente;… -

Ultime Notizie dalla rete : Verso Quirinale

Open

E se oggi il Pd, trainando gli alleati, potesse contare su suffragi sufficienti per decidere chi dovrà salire al, è molto probabile che punterebbe su Dario Franceschini, altro democristiano.Un sentimento di rigettoil leader di Forza Italia confermato anche dalle oltre 300mila firme ... Le procedure per l'elezione dell'inquilino delprevedono infatti che le prime tre ...Il Cavaliere dovrebbe annunciare la sua decisione di ritirarsi dalla candidatura per il Quirinale entro oggi. Pronti i nomi alternativi che dovrebbero uscire dal vertice con Salvini e Meloni ...A dirlo è Giulio Gallera, consigliere regionale lombardo in quota Forza Italia ed ex assessore al Welfare in Regione Lombardia, che ha tracciato anche un quadro della situazione lombarda ...