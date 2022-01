Uomini e Donne anticipazioni, arriva un protagonista di C’è Posta per Te (Di sabato 22 gennaio 2022) I telespettatori più assidui di C’è Posta per Te certamente si ricorderanno il signor Luciano, andato in trasmissione per rintracciare Agnese, suo amore di gioventù. La donna tuttavia non l’ha riconosciuto e ha chiuso la busta. E così a quanto pare Maria De Filippi ha deciso di consolare l’uomo promettendogli un’altra possibilità di trovare l’amore. Come? Partecipando a Uomini e Donne! E infatti dalle anticipazioni riguardanti l’ultima registrazione del programma sappiamo che il signor Luciano è uno dei nuovi cavalieri del trono over. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne, Luca Salatino sul trono: ecco come Maria gli ha fatto la proPosta L’ex corteggiatore che non è stato scelto da Roberta Giusti si è seduto sul trono per cercare anche lui ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 22 gennaio 2022) I telespettatori più assidui di C’èper Te certamente si ricorderanno il signor Luciano, andato in trasmissione per rintracciare Agnese, suo amore di gioventù. La donna tuttavia non l’ha riconosciuto e ha chiuso la busta. E così a quanto pare Maria De Filippi ha deciso di consolare l’uomo promettendogli un’altra possibilità di trovare l’amore. Come? Partecipando a! E infatti dalleriguardanti l’ultima registrazione del programma sappiamo che il signor Luciano è uno dei nuovi cavalieri del trono over. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, Luca Salatino sul trono: ecco come Maria gli ha fatto la proL’ex corteggiatore che non è stato scelto da Roberta Giusti si è seduto sul trono per cercare anche lui ...

