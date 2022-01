Un posto al sole, spoiler: Fabrizio aggredisce Marina (Di sabato 22 gennaio 2022) Momenti di grande angoscia e terrore per Marina Giordano. La donna, infatti, sarà in balia della furia di Fabrizio che, dopo aver ascoltato la conversazione tra la moglie e Roberto Ferri, si è nuovamente dato all'alcol e ha perso completamente il controllo. Gli spoiler raccontano che la Giordano si ritroverà a vivere attimi molto drammatici in quanto Fabrizio la aggredirà e le provocherà addirittura delle escoriazioni. La donna, sotto shock, si rifugerà al bar Vulcano, dove si imbatterà in Filippo e Serena che le offriranno aiuto ed ospitalità. Marina, a quel punto, accetterà di passare la notte a casa della coppia, ma il peggio non sarà affatto passato in quanto Fabrizio andrà a cercare la consorte proprio a Palazzo Palladini, certo che si sia rifugiata da Roberto. Rosato ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 22 gennaio 2022) Momenti di grande angoscia e terrore perGiordano. La donna, infatti, sarà in balia della furia diche, dopo aver ascoltato la conversazione tra la moglie e Roberto Ferri, si è nuovamente dato all'alcol e ha perso completamente il controllo. Gliraccontano che la Giordano si ritroverà a vivere attimi molto drammatici in quantola aggredirà e le provocherà addirittura delle escoriazioni. La donna, sotto shock, si rifugerà al bar Vulcano, dove si imbatterà in Filippo e Serena che le offriranno aiuto ed ospitalità., a quel punto, accetterà di passare la notte a casa della coppia, ma il peggio non sarà affatto passato in quantoandrà a cercare la consorte proprio a Palazzo Palladini, certo che si sia rifugiata da Roberto. Rosato ...

