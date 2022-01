THE VOICE SENIOR SUPERA GFVIP. IL DIRETTORE DI RAI1: “TALENTO PURO, CUORE, ELEGANZA” (Di sabato 22 gennaio 2022) “The VOICE SENIOR” ha chiuso la sua seconda edizione con 3,9 milioni di telespettatori, SUPERAndo ancora una volta la concorrenza del Grande Fratello Vip. In sovrapposizione il talent di Antonella Clerici ottiene il 19,55% a fronte del 18,91% del reality di Alfonso Signorini. Al di là dei freddi dati, come sottolinea il DIRETTORE di RAI1, c’è molto altro dietro lo show musicale che celebre la più belle voci over 60. Ieri sera su @RAI1official si è conclusa la seconda edizione di @tvs italia con la brava e vitale @antoclerici. È un programma che ho voluto perché rimanda speranza e rimette in circolazione il TALENTO PURO, anche di chi l’aveva riposto in un cassetto per dare priorità alle istanze meno artistiche della vita. È l’intrattenimento del ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 22 gennaio 2022) “The” ha chiuso la sua seconda edizione con 3,9 milioni di telespettatori,ndo ancora una volta la concorrenza del Grande Fratello Vip. In sovrapposizione il talent di Antonella Clerici ottiene il 19,55% a fronte del 18,91% del reality di Alfonso Signorini. Al di là dei freddi dati, come sottolinea ildi, c’è molto altro dietro lo show musicale che celebre la più belle voci over 60. Ieri sera su @official si è conclusa la seconda edizione di @tvs italia con la brava e vitale @antoclerici. È un programma che ho voluto perché rimanda speranza e rimette in circolazione il, anche di chi l’aveva riposto in un cassetto per dare priorità alle istanze meno artistiche della vita. È l’intrattenimento del ...

