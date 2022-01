Quirinale | in M5s dubbi su Draghi ma nessun veto

(Di sabato 22 gennaio 2022) Giuseppe Conte ha riunito questa mattina la cabina di regia del Movimento 5 stelle, per un confronto in vista dell'elezione del presidente della Repubblica. Secondo quanto riferiscono fonti presenti ...

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale M5s

Roma, 22 gennaio 2022 "L'elezione delè un'emozione, sono sicuro che con la mediazione di Conte si arriverà a un profilo condiviso, e subito dopo bisogna mettersi al lavoro perché le emrgenze sono tante, a partire da Pnrr e ...Giuseppe Conte ha riunito questa mattina la cabina di regia del Movimento 5 stelle, per un confronto in vista dell'elezione del presidente della Repubblica. Secondo quanto riferiscono fonti presenti ...Ancora non ho deciso... Silvio Berlusconi non si smentisce e con la sua imprevidibilità continua a tenere sulla corda tutti sul Colle, non solo gli alleati Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Da Arcore f ...Il presidente del Consiglio ha incontrato il capo dello Stato Sergio Mattarella. Poi un faccia a faccia con il presidente pentastellato della Camera Roberto Fico e infine l'incontro con Marta .... Pri ...