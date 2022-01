Quirinale | chi è Andrea Riccardi | fondatore Sant’Egidio candidato?

(Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) –potrebbe essere ildel centrosinistra per il. Il nome deldella Comunità disi affaccia mentre si avvicina l’avvio delle votazioni per eleggere il nuovo presidente della Repubblica., nato a Roma nel 1950, vanta una lunga carriera accademica come professore ordinario all’università. Ha insegnato, come professore ordinario, Storia Contemporanea all’Università di Bari, alla Sapienza e alla Terza Università degli Studi di Roma. Come si legge nella biografia sul suo sito, ha ricevuto numerose lauree honoris causa: l’Università Cattolica di Lovanio (Belgio), l’Università Card. Herrera – CEU di Valencia (Spagna), la Georgetown University di Washington (USA), l’Università di Augsburg ...

Advertising

welikeduel : Chi vorresti al Quirinale? #propagandavota #propagandalive - fattoquotidiano : UNA DONNA AL QUIRINALE Ecco chi è la diplomatica 'cresciuta' alla Farnesina e promossa da tutti i partiti - ricpuglisi : Le Sardine chi vogliono al Quirinale? Hanno già fatto un giretto in sacco a pelo per segnalare la loro posizione? - Nerogiaguaro : RT @NFratoianni: Sembra che alcuni abbiano dimenticato chi sia #Berlusconi, cosa abbia fatto all’Italia e quanto abbia degradato e corroso… - DavideCamoirano : La sessione incombe, ma la mia testa si arrovella su chi potrebbe accaparrarsi il Quirinale (aspettando Sanremo e i relativi tweet) -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale chi

Che sia facile no, ma insisto che accanto a questo c'è il problema che se non si rassicurano i parlamentari cheandrà alcomunque lavorerà affinché la legislatura continua non si farà ...è che vuole Draghi al?'. Federico Geremicca, giornalista ed ex vicedirettore de La Stampa, è ospite nella puntata del 22 gennaio di Controcorrente, talk show di Rete4 che vede Veronica ...ROMA (ITALPRESS) - "Il centrodestra non é maggioranza e non ha quindi diritto di prelazione sul Quirinale. Lo abbiamo detto fin dall'inizio. Ora col ritiro di B ..."La fermezza del nostro 'No', il dialogo intrattenuto da Conte con i rappresentanti del centrodestra e le possibili azioni forti che abbiamo paventato hanno sicuramente inciso sul doveroso ritiro dell ...