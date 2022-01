Nuova pandemia, l’allarme degli scienziati: batteri resistenti agli antibiotici (Di sabato 22 gennaio 2022) La pandemia da Covid-19 è ancora in atto, ma dietro l’angolo ce n’è un’altra. Questa sarà forse ancora più terribile, ed il genere umano dovrà guardarsene con attenzione: ecco la drammatica situazione… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 22 gennaio 2022) Lada Covid-19 è ancora in atto, ma dietro l’angolo ce n’è un’altra. Questa sarà forse ancora più terribile, ed il genere umano dovrà guardarsene con attenzione: ecco la drammatica situazione… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

caritas_milano : La #disuguaglianzasociale è la nuova Pandemia In Italia raddoppiando i patrimoni dei più ricchi mentre 1 milione d… - Corriere : Bill Gates, la nuova profezia: «Perché la prossima pandemia sarà più letale del Covid» - AngekoC : RT @caritas_milano: La #disuguaglianzasociale è la nuova Pandemia In Italia raddoppiando i patrimoni dei più ricchi mentre 1 milione di pe… - Carmen222485937 : @AdmiralReloade1 Le urne intendi? Credo nn ci saranno mai più, neppure nel 2023. Bill Gates ha già annunciato una… - Sakurauchi_Hime : RT @franzulli77: L'ingrediente primario del vaccino attualmente in creazione è la Ricina, uno dei veleni più pericolosi della terra.Permett… -