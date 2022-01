Muore Gianni Di Marzio, il figlio: “Ora potrai allenare Maradona” (Di sabato 22 gennaio 2022) È morto Gianni Di Marzio ex allenatore del Napoli, il figlio Gianluca gli ha detto addio: “Ora potrai allenare Maradona”. Gianni Di Marzio era nato a Napoli l’8 gennaio del 1940 e si è spento nella notte all’età di 82 anni. Nella carriera da allenatore ha allenato sia le giovanili del Napol dal 1969 al 1971 sia la squadra maggiore tra il 1977 ed il 1979, quindi prima che Diego Armando Maradona vestisse la maglia del Napoli. La morte di Gianni Di Marzio è una grande perdita per tutto il movimento del calcio. Per l’ex allenatore era una grandissimo conoscitore di calcio. Ha collaboratore come osservatore e capo scouting per moltissime società importanti, cercando calciatori in tutto il mondo. Quando ... Leggi su napolipiu (Di sabato 22 gennaio 2022) È mortoDiex allenatore del Napoli, ilGianluca gli ha detto addio: “Ora”.Diera nato a Napoli l’8 gennaio del 1940 e si è spento nella notte all’età di 82 anni. Nella carriera da allenatore ha allenato sia le giovanili del Napol dal 1969 al 1971 sia la squadra maggiore tra il 1977 ed il 1979, quindi prima che Diego Armandovestisse la maglia del Napoli. La morte diDiè una grande perdita per tutto il movimento del calcio. Per l’ex allenatore era una grandissimo conoscitore di calcio. Ha collaboratore come osservatore e capo scouting per moltissime società importanti, cercando calciatori in tutto il mondo. Quando ...

