Luca Argentero | colpaccio in casa Mediaset | sarà lui l’ospite a sorpresa

(Di sabato 22 gennaio 2022)si prepara a fare la sua comparsa anche sulle reti: l’attoreprotagonista della nuova prima serata L’attore(screenshot Twitter)Continua il grande successo dell’attoreche ha ormai conquistato il pubblico italiano. In questi anni ha messo a segno una serie di colpi vincenti e l’ultimo risale a pochissime ore fa ovvero l’ennesima vittoria della sua fiction Doc- Nelle tue mani su Rai 1. Un momento che ha spinto anche il conduttore Amadeus a volerlo sul palco del prossimo Festival di Sanremo: una clamorosa indiscrezione. Intanto però lo stessosi prepara a fare anche il suo ritorno ined in prima serata. Come riferiscono le ...

Advertising

IlContiAndrea : Raoul Bova la prima sera, Luca Argentero (già annunciato da Dagospia) la seconda sera e Lino Guanciale nella serata… - rtl1025 : ?? #RaoulBova, #LucaArgentero e #LinoGuanciale saranno ospiti del festival di Sanremo. A quanto apprende l'Adnkronos… - RadioItalia : Ma che tenerezza!???? In occasione della prima puntata di #DocNelleTueMani2 , Cristina Marino e la piccola Nina Spe… - rmLIBERAto_69 : RT @aleferaz: luca argentero e lino guanciale ospiti di #Sanremo2022. le tonnellate che dovrà reggere il palco dell'ariston quest'anno. - likeinamovie1 : @SanremoRai arrivano tre super ospiti: Luca Argentero, Raoul Bova e Lino Guanciale #sanremo #fictionrai #raiplay … -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Argentero

e Cristina Marino sono partiti per una vacanza all'insegna del meritato riposo e insieme a loro, sotto le palme di una spiaggia tropicale, è sempre presente anche la figlia, Nina ...Per esempio: cosa è successo davvero a Lorenzo Lazzarini (anche se questa non siamo sicuri di perdonarvela, cari sceneggiatori)? Perché Fanti -potrebbe stare due ore fermo davanti ...Cristina Marino e Luca Argentero si sono presi una pausa rilassante in una località tropicale, dove la modella sta sfoggiando micro bikini e ...Roberta Capua è risultata positiva al Covid-19, conduttrice di “PrimaFestival“, anteprima della kermesse sanremese, in compagnia di Paola Di Benedetto e Ciro Priello dei The Jackal. La notizia, antici ...