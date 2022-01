Inter-Venezia, Inzaghi: “Campo ingiocabile, ci abbiamo creduto sempre” (Di sabato 22 gennaio 2022) “La squadra ci ha creduto fino alla fine, i ragazzi sono stati bravissimi considerando le ultime partite dure e il gol subito. Ma il problema più grande è il Campo di San Siro che sta diventando ingiocabile. Ora c’è la sosta, c’è già la società che si sta muovendo per porre rimedio: non è mai stato così duro e secco”. Queste le parole di Simone Inzaghi dopo la vittoria in extremis dell’Inter contro il Venezia per blindare il primo posto. “Vogliamo andare avanti su tutti i fronti, sappiamo che è difficile: adesso ci godiamo questo successo, da mercoledì ricominceremo a lavorare con chi ci sarà – prosegue il tecnico nerazzurro a Dazn – Henry ha fatto un bellissimo gol ma stavamo controllando ed ero sereno, è chiaro che quando subisci una rete così si rischia di scendere di lucidità. ... Leggi su sportface (Di sabato 22 gennaio 2022) “La squadra ci hafino alla fine, i ragazzi sono stati bravissimi considerando le ultime partite dure e il gol subito. Ma il problema più grande è ildi San Siro che sta diventando. Ora c’è la sosta, c’è già la società che si sta muovendo per porre rimedio: non è mai stato così duro e secco”. Queste le parole di Simonedopo la vittoria in extremis dell’contro ilper blindare il primo posto. “Vogliamo andare avanti su tutti i fronti, sappiamo che è difficile: adesso ci godiamo questo successo, da mercoledì ricominceremo a lavorare con chi ci sarà – prosegue il tecnico nerazzurro a Dazn – Henry ha fatto un bellissimo gol ma stavamo controllando ed ero sereno, è chiaro che quando subisci una rete così si rischia di scendere di lucidità. ...

Advertising

Inter : ?? | STORIE ???? La maglia nerazzurra e le passioni: Radu si racconta ???? - Inter : ??? | MATCH REPORT Vittoria all'ultimo minuto per l'Inter, che a San Siro batte il Venezia in rimonta ?? - Inter : ?? | INTER V VENEZIA ? QUIZ ?? Chi ha deciso l'ultimo #InterVenezia a San Siro il 16 settembre 2001? ?? Hai indovina… - ticoti70 : Il #Milan va in #coppaitalia con il #Genoa il mercoledì e poi gioca in #SerieA con lo #Spezia (#spiaze) il lunedì.… - Inter_4everr : RT @erroriarbitrali: Ragazzi scusatemi ma vedo confusione: il #VAR sullo scontro a centrocampo con #Dzeko non sarebbe mai potuto intervenir… -