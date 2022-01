Incidenti sul lavoro | due operai morti a Roma e nel Torinese

(Di sabato 22 gennaio 2022) A Santa Procula, nella zona di Pomezia, in provincia di, uno di 64 anni è morto dopo essere caduto all’interno di un capannone industriale da un’altezza di cinque metri. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo era impegnato a controllare alcuni cavi elettrici sul tetto di una cella frigorifera. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del servizio prevenzione sicurezza ambienti didell’Asl6. Un altro incidente sulè costato la vita a uno nel, alla Silca di Busano. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri e dei vigili del fuoco per chiarire la dinamica dell’accaduto. A dare l’allarme sono stati i colleghi dell’o. I due episodi arrivano a poche ore dalla morte del diciottenne di ...

Altri due incidenti mortali sul lavoro. Il primo è avvenuto a Pomezia, nei pressi di Roma. La vittima è un operaio di 64 anni, morto dopo essere precipitato dal tetto di una cella frigorifera alta 5 m ...Non si fermano le vittime sui luoghi di lavoro, incidente dove è morto un operaio a Torino mentre stava lavorando con una sabbiatrice ...