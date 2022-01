Inail | assegno da 335€ per gli studenti | come funziona

Leggi su consumatore

(Di sabato 22 gennaio 2022) L’ha introdotto una forma assicurativa agevolata per coloro che passano molto tempo nel proprio domicilio. Sono compresi glinella categoria L’assicurazione che era nata per le casalinghe ora si apre anche agli. L’riconosce la possibilità di assicurarsi contro gli incidenti domestici alle categorie che passano molto tempo della giornata in casa. L'articolo proviene da Consumatore.com.