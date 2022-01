Haaland-Dortmund | è addio | individuato il sostituto!

(Di sabato 22 gennaio 2022) Erlingè in procinto a lasciare il. La destinazione – probabilmente – sarà una tra Real Madrid, Barcellona, Bayern o il Chelsea, secondo le ultime voci. Rimane così al Borussia il buco in attaccato, lasciato proprio dal norvegese. JovicReal MadridCome riportato da OK Diario, il sostitutodai dirigenti gialloneri sarebbe quello di Luka Jovic. L’attaccante del Real Madrid, il prossimo anno, potrebbe trovare ancora meno spazio dai papabili arrivi di Mbappe e (proprio) di. Questo potrebbe essere un fattore a fargli cambiare maglia e farlo tornare in Germania, dove ha lasciato il segno con la maglia dell’Eintracht Francoforte. Francesco Scanu

Ultime Notizie dalla rete : Haaland Dortmund

La classifica di Bundesliga >> Ilvince soffrendo Il Borussiadi Rose vince per 3 - 2 sul campo dell'Hoffenheim. Gli ospiti passano dopo appena 5 con il solito, a cui ...La partita più spettacolare è stata senza dubbio il 3 - 2 esterno del Borussiain casa dell'Hoffenheim, gara che metteva di fronte la quarta contro la seconda in classifica. Reti di, ...Erling Haaland è stato costretto al cambio per infortunio nel corso di Hoffenheim-Borussia Dortmund. L’attaccante norvegese ha lasciato il campo al 63' per un problema all’inguine. Haaland ha sentito ...Emozioni tra Hoffenheim e Dortmund, coi goalloneri vincenti per 3-0. Manita del Bayer Leverkusen, vittorie di Friburgo e Gladbach.