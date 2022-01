Green pass, brutta sorpresa per i pensionati: cambia tutto (Di sabato 22 gennaio 2022) Dal 1° febbraio entra in vigore il nuovo Dpcm. cambia tutto anche per i pensionati che devono ritirare l’assegno previdenziale Il premier Mario Draghi ha firmato il nuovo Dpcm che stabilisce i servizi per i quali, dal 1° febbraio, non vige l’obbligo di certificazione verde e introduce la possibilità di controlli a campione da parte L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 22 gennaio 2022) Dal 1° febbraio entra in vigore il nuovo Dpcm.anche per iche devono ritirare l’assegno previdenziale Il premier Mario Draghi ha firmato il nuovo Dpcm che stabilisce i servizi per i quali, dal 1° febbraio, non vige l’obbligo di certificazione verde e introduce la possibilità di controlli a campione da parte L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

VittorioSgarbi : #folliedacovid Per ritirare la pensione sarà necessario avere il 'green pass base'. Di questo passo la gente mander… - GuidoDeMartini : ?? 20-1-22: VOTAZIONE DEL DL 3442 SUL SUPER•GREEN•PASS ?? Questa volta NON ho potuto votare CONTRO il SGP (come ho fa… - matteograndi : Solo a me, pro-vax convinto, sembra una follia cervellotica e illiberale il fatto che al supermercato si divida que… - daniele19921 : RT @matteograndi: Solo a me, pro-vax convinto, sembra una follia cervellotica e illiberale il fatto che al supermercato si divida quello ch… - BormoliniRenato : RT @vitalbaa: Per quali ragioni sanitarie ci sono più rischi in tabaccheria che in un ottico o più rinnovando un passaporto che facendo una… -