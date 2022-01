Gf Vip 6 | Delia Duran spiega perché non lascia Alex Belli e su Soleil Sorge afferma | “Anche lei è una vittima”

Leggi su isaechia

(Di sabato 22 gennaio 2022) Ieri sera, nel corso dell’ultima puntata del Gf Vip 6,ha incontrato siache. Ancora una volta l’attore ha ribadito il suo grande affetto versodifendendo a spada tratta il loro rapporto, nonostante le richieste didi cercare di recuperare la sua fiducia. Dopo la puntata lasi è sfogata con Sophie Codegoni: Vuol dire che non mi ama. Sto cercando di capirlo in tutti i modi. Io lo amo ancora.te l’appuntamento di ieri sera la modella ha detto che non vuole ancorareha a casa di lui tutte le sue cose. A Sophie, però, ha ammesso che non è quello l’unico motivo che la trattiene dal separarsi da ...