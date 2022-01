Covid | in Lombardia con 31 164 positivi | a Bergamo 3 018 nuovi casi

Leggi su bergamonews

(Di sabato 22 gennaio 2022) Il Ministero della Salute e Regionerendono pubblico il bollettino medico sui dati19. Iinsono 31.164 a fronte di 214.099 tamponi. I ricoverati area medica = 3461 (-42) I ricoverati terapia intensiva = 274 (-2) Iricoveri terapia intensiva 9 I dimessi dalla terapia intensiva 5 Contagiati in isolamento domiciliare 479.813 Guariti + 54.699 Deceduti 82 Ia Milano sono 3546 DATI PROVINCIA PER PROVINCIA3018 Brescia 4439 Como 1838 Cremona 1163 Lecco 888 Lodi 686 Monza Brianza 2547 Milano 9131 Mantova 1542 Pavia 1598 Sondrio 671 Varese 2699 In fase di verifica 749 TOTALE 31164 Occupazione area media 33.1% Occupazione terapia intensiva 15,1%