Corona virus: Italia, 2723949 attualmente positivi a test (+28246 in un giorno) con 143296 decessi (333) e 6913946 guariti (148756). Totale di 9781191 casi (171263) Dati della protezione civile: effettuati 1043649 tamponi (Di sabato 22 gennaio 2022) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 2723949 attualmente positivi a test (+28246 in un giorno) con 143296 decessi (333) e 6913946 guariti (148756). Totale di 9781191 casi (171263) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 1043649 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 22 gennaio 2022)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(333) e).di) proviene da Noi Notizie..

Advertising

micheleboldrin : @FrancescoGardi8 Impossibile. Hai mai visto l'ultima variante del raffreddore? Due (credo) sono Corona virus ... - SHIN_Fafnhir : @Crisssstina444 @Simo07827689 Che debbano morire 5MLD di persone lo ha detto Bill in persona. Non ha spiegato come… - effeelle5 : @danielebanfi83 Dica che il vaccino a mrna modifica il sistema immunitario (corona virus già conosciuto) e non il dna???????? -