Benevento | passo indietro e ko dopo due mesi | Strega sconfitta ad Alessandria

(Di sabato 22 gennaio 2022) Tempo di lettura: 4 minuti– Duel’ultima, torna a cadere ildi Fabio Caserta. I giallorossi perdono per due a zero sul campo dell’, formazione che tornava in campo a distanza di un mese dalla gara persa contro il Parma proprio al “Moccagatta“. Una delle più brutte prestazioni stagionali della, un nettorispetto alle ultime uscite, anche rispetto al pari di Ferrara dove era mancato solo il colpo del ko. Ilgetta al vento i tre punti e l’occasione di avvicinarsi alla vetta della classifica, considerando i contemporanei pareggi di Pisa e Brescia. Il modo peggiore, insomma, per approcciare alla sosta stagionale che porterà allo scontro ...

Intanto i sardi contendono a Lazio, Venezia e soprattutto Sampdoria l'attaccante del, Lapadula . In uscita dal Torino il portiere Sava è a undal Cluj, il trequartista Simone Verdi ha ...... l'Anfiteatro di, il criptoportico Santi Quaranta, il Parco verde archeologico di ... Una banca delle essenze botaniche, agrarie e zootecniche è un primo. In parallelo è d'obbligo avviare ...
ALESSANDRIA - Alessandria Calcio, brillante vittoria casalinga contro il Benevento, gli uomini di Moreno Longo trionfano per 2-0.