Benedetta Rossi deve restare un paio di giorni immobile, suo marito ringrazia tutti (Di sabato 22 gennaio 2022) Come sta Benedetta Rossi dopo l'intervento alla schiena? E' la domanda che sta ricevendo di continuo Marco sui social. Il marito di Benedetta Rossi resta a casa e da lì prosegue il lavoro sui social e non solo. La food blogger ha registrato una serie di puntate e di interventi, scattato foto a sufficienza per potere recuperare con calma dopo l'operazione subita ieri. Ad inizio settimana Benedetta ha spiegato che era preoccupata perché aveva appena ricevuto la conferma del ricovero e dell'operazione. Il peggio è passato, l'intervento è riuscito bene e adesso Benedetta Rossi ha bisogno di un periodo di convalescenza. Ieri sul suo profilo social è apparsa la foto dopo il risveglio dell'anestesia e tutti hanno tirato un sospiro di sollievo.

