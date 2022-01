Attacco aereo in Yemen: uccise 70 persone (Di sabato 22 gennaio 2022) Si è verificato un nuovo Attacco aereo in Yemen dopo che i ribelli dello Houthi hanno rivendicato l’Attacco contro gli Emirati Arabi Uniti. Secondo quanto riferito, l’Attacco, che ha provocato 70 morti, sarebbe stato compiuto dalla coalizione a guida saudita contro una prigione nella città di Saada. USA e ONU hanno invitato entrambi le parti Leggi su periodicodaily (Di sabato 22 gennaio 2022) Si è verificato un nuovoindopo che i ribelli dello Houthi hanno rivendicato l’contro gli Emirati Arabi Uniti. Secondo quanto riferito, l’, che ha provocato 70 morti, sarebbe stato compiuto dalla coalizione a guida saudita contro una prigione nella città di Saada. USA e ONU hanno invitato entrambi le parti

albertoangela : Nel febbraio del 1944, gli Stati Uniti lanciarono un attacco aereo contro la base giapponese localizzata sull’atoll… - Billa42_ : Attacco aereo in Yemen: uccise 70 persone - Aafterlolu : Almeno 70 cadaveri ancora per le strade, più di 130 feriti e un numero imprecisato di dispersi è il bilancio ancora… - blueeee_ss : Il modo in cui quando tutti vedranno nell’aereo #jeru , Jess si paleserà a Barù e Soleil andrà all’attacco per mett… - ZfFWD4syrWmDBFN : RT @tigrawayaxumawy: In realtà l'attacco aereo è quotidiano i drone di .@AbiyAhmedAli uccidono molti civili donne e bambini. #StopTigrayFa… -