Alex Belli e la sua "supercazzola": Delia e Soleil cedono al suo fascino (Di sabato 22 gennaio 2022) Si può dire qualunque cosa del Belliful Gate, si può essere stanchi, annoiati, entusiasti, ma la verità è che Alex Belli ormai è fuori da oltre 2 mesi quasi dalla casa eppure continua ad essere il protagonista di ogni puntata. Ieri sera durante la diretta del Grande Fratello Vip 6 ha addirittura occupato l'intero primo blocco. È stato necessario aspettare le 23:00 per cambiare capitolo e dopo è riuscito anche a ritagliarsi altro spazio! Alex Belli entra nella casa L'attore di Centovetrine stasera è entrato nella casa per avere non uno, ma ben due confronti. Mentre gli altri concorrenti non coinvolti nel Belliful si limitano al ruolo di cheerleader o spettatori, tanto quanto noi a casa. Già questo basterebbe a decretare Alex Belli come reale vincitore ...

GrandeFratello : Alex Belli si scioglie come un gelato al sole... dopo l'aereo dell'altro giorno. E l'atmosfera nella Casa si scalda… - FranAltomare : (Delia Duran non ha una pagina su Wikipedia, se la cerchi viene fuori Alex Belli) ?? #GFVIP - pomeriggio5 : 'Ad Alex non piace Soleil, a lui piace apparire e lei è il personaggio più forte in Casa' Siete d'accordo con Kat… - lawopra : RT @koala_moonlight: chi lo avrebbe mai detto che avremmo ringraziato un tweet con alex belli per averci regalato altre gioie stanotte #jeru - koala_moonlight : chi lo avrebbe mai detto che avremmo ringraziato un tweet con alex belli per averci regalato altre gioie stanotte #jeru -