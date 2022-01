Ultime Notizie Roma del 21-01-2022 ore 18:10 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno nuovo dpcm dal primo febbraio non servirà simili impasto per esigenze alimentari di prima necessità supermercati per quelle sanitarie farmacie parafarmacie nei per il legati alla sicurezza della Giustizia ad esempio le caserme per presentare una denuncia ma la certificazione deve essere esibita in tutti gli altri esercizi commerciali da tabaccai le banche agli uffici postali e quanto prevede il decreto firmato oggi dal Presidente del Consiglio Mario Draghi che giorno alle regole sulla certificazione verde Antica video quindi facciamo proprio dell’emergenza l’indice avete in Italia è pari a 1,31 ed è in calo e si stabilizza l’incidente settimana l’eparina 2001 ogni 100.000 abitanti contro 1988 della settimana scorsa e quanto emerge dai dati in esame della cabina di regia Ministero ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 21 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno nuovo dpcm dal primo febbraio non servirà simili impasto per esigenze alimentari di prima necessità supermercati per quelle sanitarie farmacie parafarmacie nei per il legati alla sicurezza della Giustizia ad esempio le caserme per presentare una denuncia ma la certificazione deve essere esibita in tutti gli altri esercizi commerciali da tabaccai le banche agli uffici postali e quanto prevede il decreto firmato oggi dal Presidente del Consiglio Mario Draghi che giorno alle regole sulla certificazione verde Antica video quindi facciamo proprio dell’emergenza l’indice avete in Italia è pari a 1,31 ed è in calo e si stabilizza l’incidente settimana l’eparina 2001 ogni 100.000 abitanti contro 1988 della settimana scorsa e quanto emerge dai dati in esame della cabina di regia Ministero ...

Advertising

fanpage : Ultim'ora L’Austria approva l'obbligo vaccinazione: entrerà in vigore il 4 febbraio, è il primo Paese europeo a fa… - Corriere : L’Austria approva l’obbligo del vaccino: è il primo Paese in Ue - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 192.320 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, 380 le vittime. Dati in calo. Tasso di positività al 16… - RedazioneDedalo : Palermo - Campo (M5S) all'Ars: “Abilitare parafarmacie e infermieri per tamponi rapidi' - CsvMarche : ?? “Cosa significa e come cambiano i rapporti tra pubblico e privato sociale, nel quadro del Codice del terzo settor… -