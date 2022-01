Soffoca la figlia di un anno e mezzo mentre è sotto effetto di cocaina | riaperto il caso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Amy Jones, 32 anni, potrebbe essere accusata di omicio colposo per aver provocato la morte delladi un. La piccola Keira-Mae Jones è nata il 14 maggio 2020 al Barnsley Hospital. La bimba è rimasta in ospedale 5 giorni dopo la nascita: Amy prendeva infatti degli psicofarmaci a base di oppiodi durante la gravidanza e la piccola è rimasta in osservazione per capire se sarebbero sopraggiunti sintomi da astinenza. La bimba ha riportato danni al cervello due giorni dopo la nascita: è stata trovata a faccia in giù sul letto della madre, in ospedale. Dopo 16 giorni, i medici hdeciso di staccare le macchine che la tenevano in vita, col consenso della mamma. Ma proprio la mamma è oraaccusa per aver portato Keira-Mae nel suo letto, all’interno del reparto di pediatria, ...