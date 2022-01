Senza Green Pass al bar: multati clienti e gestore (Di venerdì 21 gennaio 2022) I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito verifiche, al capolinea dei bus a Tivoli e presso un bar ad Artena, riguardo il rispetto delle norme Covid-19: possedimento di Green Pass e corretto utilizzo della mascherina FFP2. Sono state molte le persone sanzionate nel corso di questi controlli. Green Pass e mascherine: sanzionati altri trasgressori Proseguono i controlli da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma volti al rispetto delle norme per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Continuano anche alla luce delle nuove disposizioni entrate in vigore nei giorni scorsi, in modo particolare sul tipo di mascherina in uso e sull’obbligo della certificazione verde rinforzata sui mezzi pubblici. Le verifiche si sono svolte a Tivoli e ad Artena. A Tivoli, i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 21 gennaio 2022) I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito verifiche, al capolinea dei bus a Tivoli e presso un bar ad Artena, riguardo il rispetto delle norme Covid-19: possedimento die corretto utilizzo della mascherina FFP2. Sono state molte le persone sanzionate nel corso di questi controlli.e mascherine: sanzionati altri trasgressori Proseguono i controlli da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma volti al rispetto delle norme per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Continuano anche alla luce delle nuove disposizioni entrate in vigore nei giorni scorsi, in modo particolare sul tipo di mascherina in uso e sull’obbligo della certificazione verde rinforzata sui mezzi pubblici. Le verifiche si sono svolte a Tivoli e ad Artena. A Tivoli, i ...

