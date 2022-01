Scuola: “La quarantena non serve, meglio prima: tutta la classe in dad a primo caso di positività”, denuncia la presidente dei presidi laziali (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il tema Scuola e contagi continua a portarsi dietro un’infinita scia di proteste e polemiche. Come ha giustamente denunciato oggi Cristina Costarelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi per il Lazio, che ha rimarcato “l’inutilità della procedura attualmente in vigore di auto sorveglianza degli studenti vaccinati dopo due positività in classe, da noi sempre osteggiata. Regolarmente il giorno in cui scatta la norma, la classe è pressoché deserta. Io mi sono ritrovata con 3 alunni in aula e 25 a casa”. La Costarelli (presidi del Lazio): “Più assenze a seguito di un caso, li mettiamo in dad e li interpretiamo come alunni in quarantena” E tutto questo perché, specifica la presidente, ”Succede ... Leggi su italiasera (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il temae contagi continua a portarsi dietro un’infinita scia di proteste e polemiche. Come ha giustamenteto oggi Cristina Costarelli,dell’Associazione nazionaleper il Lazio, che ha rimarcato “l’inutilità della procedura attualmente in vigore di auto sorveglianza degli studenti vaccinati dopo duein, da noi sempre osteggiata. Regolarmente il giorno in cui scatta la norma, laè pressoché deserta. Io mi sono ritrovata con 3 alunni in aula e 25 a casa”. La Costarelli (del Lazio): “Più assenze a seguito di un, li mettiamo in dad e li interpretiamo come alunni in” E tutto questo perché, specifica la, ”Succede ...

Advertising

_emmyna_ : indovinate chi oggi ha fatto il tampone, è negativa e poteva finalmente tornare a scuola ma è di nuovo in quaranten… - ekuonews : Scuola, in Abruzzo mille classi in quarantena causa covid: a Teramo sono 213 - cronaca_news : Abruzzo, caos scuola: quasi mille classi in quarantena. Solo a Pescara sono 400 - Teacherwhocare : Ma parliamo della collega che oggi voleva venire a tutti i costi a scuola solo con un tampone nonostante fosse in q… -