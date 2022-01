Scamacca-Frattesi, una big italiana in pole, i dettagli (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nei giorni scorsi, l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato delle strategie di mercato del club e dell’interesse dei nerazzurri verso Gianluca Scamacca e Davide Frattesi. I due giovani di proprietà del Sassuolo sono finiti da diverso tempo nei radar di Marotta e Ausilio e i discorsi tra le società sarebbero già ben avviati. Giuseppe Marotta e Steven Zhang Su entrambi i ragazzi classe 99? però, c’è da segnalare la forte concorrenza della Juventus: i bianconeri possono contare sull’ottimo rapporto con la dirigenza neroverde e sarebbero pronti a dare vita all’ennesima battaglia fuori dal campo con l’Inter. Ciononostante, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sarebbero in netto vantaggio rispetto Juventus per l’acquisto dei cartellini di Scamacca e Frattesi, con la maxi ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 21 gennaio 2022) Nei giorni scorsi, l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato delle strategie di mercato del club e dell’interesse dei nerazzurri verso Gianlucae Davide. I due giovani di proprietà del Sassuolo sono finiti da diverso tempo nei radar di Marotta e Ausilio e i discorsi tra le società sarebbero già ben avviati. Giuseppe Marotta e Steven Zhang Su entrambi i ragazzi classe 99? però, c’è da segnalare la forte concorrenza della Juventus: i bianconeri possono contare sull’ottimo rapporto con la dirigenza neroverde e sarebbero pronti a dare vita all’ennesima battaglia fuori dal campo con l’Inter. Ciononostante, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sarebbero in netto vantaggio rispetto Juventus per l’acquisto dei cartellini di, con la maxi ...

