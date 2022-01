Advertising

elio_vito : La prossima settimana Toscana ed EmiliaRomagna votano i loro grandi elettori per il Quirinale. Mi permetto di segna… - FirenzePost : Quirinale: votano anche grandi elettori positivi Covid. L’ok del Consiglio dei ministri - isladecoco7 : RT @FilippoTommaso2: @gervasoni1968 @berlusconi @AugustoMinzolin @ilgiornale Troppo comodo parlare di CDX quando c’è da ottenere voti, ment… - FilippoTommaso2 : @gervasoni1968 @berlusconi @AugustoMinzolin @ilgiornale Troppo comodo parlare di CDX quando c’è da ottenere voti, m… - marcuspascal1 : @LaNotiziaTweet Scappa al quirinale se gli imbecilli del parlamento lo votano -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale votano

Berlusconi e Cartabia completano il podio Tornando, invece, sul toto -si è già detto della corsa solitaria - perlomeno nella mente dei ragazzi - di Draghi e della poca fiducia in altre ...'Quello che è scritto nella Costituzione è che i cittadini italianoattraverso i loro rappresentanti. Non fare votare i rappresentanti del popolo significa danneggiare i cittadini italiani'. Lo afferma il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Francesco ...Oggi pubblichiamo un’edizione speciale del nostro podcast, interamente dedicata all’elezione del prossimo presidente della Repubblica, in vista dell’inizio delle votazioni che cominceranno in Parlamen ...Rischia l'espulsione Riccardo Fraccaro, deputato del Movimento 5 stelle ed ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del governo Conte II. Nella sua carriera all'interno del ...