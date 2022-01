Probabili formazioni Inter-Venezia: ventitreesima giornata Serie A 2021/2022 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Le Probabili formazioni di Inter-Venezia, match della ventitreesima giornata di Serie A 2021/2022. Grande attesa per questa sfida con le due squadre a caccia dei tre punti nella cornice dello stadio San Siro. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Inter – Dzeko e Lautaro Martinez pronti dal 1? come coppia d’attacco. Darmian e Perisic agiranno invece sulle corsie laterali. Verso la panchina Dumfries. Venezia – Out Romero, Mazzocchi, Johnsen e Haps. Busio favorito su Crnigoj a centrocampo, Henry dal 1? in attacco. Nani pronto solo a gara in corso negli ultimi 15 ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ledi, match delladi. Grande attesa per questa sfida con le due squadre a caccia dei tre punti nella cornice dello stadio San Siro. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Dzeko e Lautaro Martinez pronti dal 1? come coppia d’attacco. Darmian e Perisic agiranno invece sulle corsie laterali. Verso la panchina Dumfries.– Out Romero, Mazzocchi, Johnsen e Haps. Busio favorito su Crnigoj a centrocampo, Henry dal 1? in attacco. Nani pronto solo a gara in corso negli ultimi 15 ...

Advertising

andreastoolbox : Probabili formazioni Hellas Verona Bologna | Sky Sport - CosenzaChannel : Nelle probabili formazioni di Cosenza-Ascoli non compaiono i due attaccanti principali. Occhiuzzi senza Gori, mentr… - sportli26181512 : Probabili formazioni Verona-Bologna: Mihajlovic chiede un ultimo sforzo a Dominguez, che durante la pausa si operer… - RedazioneFM : #SerieA: Tutte le probabili formazioni della 23° giornata - Luxgraph : Diretta Verona-Bologna ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni -