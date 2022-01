Per tutta la vita Buzzati rimase un uomo con le radici ben piantate nella propria terra, la verde Valbelluna che divide le Prealpi dalle Alpi, attraversata da "la Piave". Un viaggio nei suoi luoghi del cuore (Di venerdì 21 gennaio 2022) «Il 2022 è l’anno di Dino Buzzati. L’autore del Deserto dei Tartari scomparve il 28 gennaio 1972 e ora il suo cinquantenario verrà festeggiato con eventi, convegni e mostre in tutto il mondo: anzitutto il 27 e 28 gennaio con un convegno alla università Iulm di Milano e poi a Parigi (dov’era molto amato), New York, Toronto, Berlino, Londra, Varsavia, Monaco, Dublino… E ovviamente la sua città, Belluno. Sa che è tradotto in 34 lingue, più di Calvino, Pasolini e Moravia? A dirla tutta, le sue opere sono più conosciute all’estero che in Italia. Ma quest’anno cercheremo di rimediare». È un fiume in piena per l’entusiasmo Marco Perale, assessore alla Cultura del Comune di Belluno ma anche presidente dell’Associazione Internazionale Dino Buzzati che ha sede a Feltre, raffinata città d’arte del bellunese. È questa Associazione il motore di ... Leggi su iodonna (Di venerdì 21 gennaio 2022) «Il 2022 è l’anno di Dino. L’autore del Deserto dei Tartari scomparve il 28 gennaio 1972 e ora il suo cinquantenario verrà festeggiato con eventi, convegni e mostre in tutto il mondo: anzitutto il 27 e 28 gennaio con un convegno alla università Iulm di Milano e poi a Parigi (dov’era molto amato), New York, Toronto, Berlino, Londra, Varsavia, Monaco, Dublino… E ovviamente la sua città, Belluno. Sa che è tradotto in 34 lingue, più di Calvino, Pasolini e Moravia? A dirla, le sue opere sono più conosciute all’estero che in Italia. Ma quest’anno cercheremo di rimediare». È un fiume in piena per l’entusiasmo Marco Perale, assessore alla Cultura del Comune di Belluno ma anche presidente dell’Associazione Internazionale Dinoche ha sede a Feltre, raffinata città d’arte del bellunese. È questa Associazione il motore di ...

