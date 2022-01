Pensioni e beni primari, cosa non torna nell’ultimo Dpcm. Parla Azzollini (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Mario Draghi durante il Consiglio dei ministri questa mattina prevede nuove misure restrittive per i non vaccinati che entreranno in vigore dal primo febbraio: tra i divieti, senza super Green pass, non si potrà accedere alle tabaccherie né ritirare le Pensioni negli uffici postali, e si potranno acquistare, nei supermercati, solo i cosiddetti “beni primari”. “È un obbligo, una previsione, di cui non si capisce la ratio. Per quale ragione comprare alcuni beni, quelli primari, tutela la salute pubblica, mentre acquistarne altri no? Qual è la ragione sanitaria?”, si domanda Vitalba Azzollini in una conversazione con Formiche.net. “Sorge il sospetto – prosegue la giurista – che si tratti di restrizioni che hanno un fine ... Leggi su formiche (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il nuovofirmato dal presidente del Consiglio Mario Draghi durante il Consiglio dei ministri questa mattina prevede nuove misure restrittive per i non vaccinati che entreranno in vigore dal primo febbraio: tra i divieti, senza super Green pass, non si potrà accedere alle tabaccherie né ritirare lenegli uffici postali, e si potranno acquistare, nei supermercati, solo i cosiddetti “”. “È un obbligo, una previsione, di cui non si capisce la ratio. Per quale ragione comprare alcuni, quelli, tutela la salute pubblica, mentre acquistarne altri no? Qual è la ragione sanitaria?”, si domanda Vitalbain una conversazione con Formiche.net. “Sorge il sospetto – prosegue la giurista – che si tratti di restrizioni che hanno un fine ...

