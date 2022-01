Pensione anticipata, spunta una nuova proposta: come funziona e chi potrebbe richiederla (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il confronto all’interno dell’esecutivo per definire la nuova riforma previdenziale ha portato alla formulazione di una nuova proposta in tema pensioni. Ecco quale potrebbe essere una soluzione per accedere alla Pensione anticipata, secondo le ultime ipotesi. Pensione in anticipo, qual è la nuova proposta in arrivo La nuova proposta per l’accesso alla Pensione anticipata, a partire da un determinata soglia di età, è stata presentata all’interno della relazione di fine mandato del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza. È stata avanzata da Michele Reitano, membro della Commissione Tecnica del Ministero del Lavoro, e proporrebbe la possibilità di andare in ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il confronto all’interno dell’esecutivo per definire lariforma previdenziale ha portato alla formulazione di unain tema pensioni. Ecco qualeessere una soluzione per accedere alla, secondo le ultime ipotesi.in anticipo, qual è lain arrivo Laper l’accesso alla, a partire da un determinata soglia di età, è stata presentata all’interno della relazione di fine mandato del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza. È stata avanzata da Michele Reitano, membro della Commissione Tecnica del Ministero del Lavoro, e proporrebbe la possibilità di andare in ...

