Muore David Sassoli e «stappano un Crodino». Così il marchio della Campari è usato dai No vax e No Green pass – I video (Di venerdì 21 gennaio 2022) «Terza dose. Adesso posso scoprire il terzo segreto di Fatima! Ah ah ah» scrive in un post Facebook del 30 ottobre 2021 Francesco Carozza, noto come dj Fox. Il 20 novembre, il suo corpo è stato ritrovato in appartamento di Casagiove, qualche giorno dopo il decesso. L’associazione con il vaccino anti Covid-19 diventa virale come dimostra un tweet di Daniela Martani, nel quale troviamo un curioso commento dell’utente @Rogertw66: «Io stappo un Crodino». Un evidente modo per festeggiare il decesso di Francesco Carozza, ma non è l’unico episodio di questo genere. Infatti, nel corso della campagna vaccinale anti Covid-19 il marchio Crodino è stato oggetto di numerosi post social da parte delle aree No vax, tanto da diventare persino spunto per una criptovaluta chiamata «Dino». Gli esempi non mancano. In un tweet di ... Leggi su open.online (Di venerdì 21 gennaio 2022) «Terza dose. Adesso posso scoprire il terzo segreto di Fatima! Ah ah ah» scrive in un post Facebook del 30 ottobre 2021 Francesco Carozza, noto come dj Fox. Il 20 novembre, il suo corpo è stato ritrovato in appartamento di Casagiove, qualche giorno dopo il decesso. L’associazione con il vaccino anti Covid-19 diventa virale come dimostra un tweet di Daniela Martani, nel quale troviamo un curioso commento dell’utente @Rogertw66: «Io stappo un». Un evidente modo per festeggiare il decesso di Francesco Carozza, ma non è l’unico episodio di questo genere. Infatti, nel corsocampagna vaccinale anti Covid-19 ilè stato oggetto di numerosi post social da parte delle aree No vax, tanto da diventare persino spunto per una criptovaluta chiamata «Dino». Gli esempi non mancano. In un tweet di ...

