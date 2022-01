Milan, Giroud: “Domenica partita fondamentale. Juve squadra esperta, Pirlo mi voleva” (Di venerdì 21 gennaio 2022) A scaldare i motori e gli animi in vista di Milan-Juventus, in scena Domenica sera 23 gennaio, ci ha pensato Olivier Giroud. L’attaccante francese, intervistato dal “Corriere dello Sport”, ha lanciato la sfida ai bianconeri, ricordando di esser stato vicino al club di Torino. “È successo nell’estate del 2020, con Pirlo allenatore, ma ho preferito restare al Chelsea, dove volevo giocarmi le mie chance. Visto come si è conclusa la stagione (vittoria della Champions, ndr), ho preso la decisione giusta. Dopo la sconfitta di lunedì (contro lo Spezia, ndr) abbiamo ripreso a guardare avanti. Naturalmente abbiamo analizzato gli errori commessi, per migliorare ancora, ma nel calcio dopo un risultato negativo non puoi fossilizzarti su quello: è necessario voltare pagina e ripartire subito. Ora, dunque, massima ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 gennaio 2022) A scaldare i motori e gli animi in vista dintus, in scenasera 23 gennaio, ci ha pensato Olivier. L’attaccante francese, intervistato dal “Corriere dello Sport”, ha lanciato la sfida ai bianconeri, ricordando di esser stato vicino al club di Torino. “È successo nell’estate del 2020, conallenatore, ma ho preferito restare al Chelsea, dove volevo giocarmi le mie chance. Visto come si è conclusa la stagione (vittoria della Champions, ndr), ho preso la decisione giusta. Dopo la sconfitta di lunedì (contro lo Spezia, ndr) abbiamo ripreso a guardare avanti. Naturalmente abbiamo analizzato gli errori commessi, per migliorare ancora, ma nel calcio dopo un risultato negativo non puoi fossilizzarti su quello: è necessario voltare pagina e ripartire subito. Ora, dunque, massima ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Milan, Giroud scherza: 'Zlatan fa bene in trasferta e io in casa. Domenica infatti gioco io' - sportmediaset : #Tonali: 'Ora sono da #Milan, grazie a Pioli' #Giroud: 'Ibra è il nostro motore' #SportMediaset… - AntoVitiello : #Leao: “Il gol? Volevo crossare perché abbiamo giocatori molto forti in area come Giroud o Ibra. Rinnovo? Il #Milan… - ilbiondino : RT @annarosacosta: Non ho capito: Cristo avrebbe consigliato a #Giroud di non venire all'@Inter e di andare al Milan? Sono stufa di queste… - annarosacosta : Non ho capito: Cristo avrebbe consigliato a #Giroud di non venire all'@Inter e di andare al Milan? Sono stufa di q… -