Meteo Toscana | previsioni del Lamma fino al 24 Gennaio

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Questo week end il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, ma le temperature minime saranno in diminuzione, con pericolo di formazione di ghiaccio sulle strade L'articolo proviene da Firenze Post.

