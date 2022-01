Maria Chiara Gavioli, morta l’imprenditrice ex compagna di Allegri (Di venerdì 21 gennaio 2022) Si è spenta improvvisamente all’età di 47 anni la nota imprenditrice ed ex modella Maria Chiara Gavioli. Nota al grande pubblico per la sua passata relazione con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, la donna è stata ritrovata senza vita nella sua villa di via Morandi a Mogliano Veneto. A rinvenirne il corpo nella giornata di ieri l’addetta alle pulizie, la quale ha immediatamente allertato le Forze dell’Ordine. Stando alle diChiarazioni delle autorità, a provocarne la prematura scomparsa sarebbe stato un tragico arresto cardiocircolatorio. Difatti, non ci sono evidenze che lascerebbero intendere altre possibili cause. Chi era Maria Chiara Gavioli, imprenditrice e modella di successo Quello di Maria ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) Si è spenta improvvisamente all’età di 47 anni la nota imprenditrice ed ex modella. Nota al grande pubblico per la sua passata relazione con l’allenatore della Juventus Massimiliano, la donna è stata ritrovata senza vita nella sua villa di via Morandi a Mogliano Veneto. A rinvenirne il corpo nella giornata di ieri l’addetta alle pulizie, la quale ha immediatamente allertato le Forze dell’Ordine. Stando alle dizioni delle autorità, a provocarne la prematura scomparsa sarebbe stato un tragico arresto cardiocircolatorio. Difatti, non ci sono evidenze che lascerebbero intendere altre possibili cause. Chi era, imprenditrice e modella di successo Quello di...

