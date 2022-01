Mamma e figlia separate dal 2015: la Cedu condanna l’Italia ma non è la prima volta (Di venerdì 21 gennaio 2022) Provate a pensare, e mi rivolgo soprattutto alle madri – non me ne vogliano i papà ma il legame Mamma-figlio va oltre il cordone ombelicale –: cosa c’è di più doloroso di vedersi strappare un bambino, il proprio bambino, dalle braccia? E non poterlo rivedere, stringere a sé, accudire, crescere, per anni? È quello che è accaduto ad una donna, una Mamma, e a sua figlia. Le due non si vedono dal 30 dicembre 2015, giorno in cui il tribunale di Brescia ha dichiarato la bimba “adottabile” per l’incapacità della madre di prendersene cura, dato anche lo “stile di vita instabile”. Divise, separate, da oltre 6 anni. La corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per aver tenuto separate madre e figlia con “argomenti ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 21 gennaio 2022) Provate a pensare, e mi rivolgo soprattutto alle madri – non me ne vogliano i papà ma il legame-figlio va oltre il cordone ombelicale –: cosa c’è di più doloroso di vedersi strappare un bambino, il proprio bambino, dalle braccia? E non poterlo rivedere, stringere a sé, accudire, crescere, per anni? È quello che è accaduto ad una donna, una, e a sua. Le due non si vedono dal 30 dicembre, giorno in cui il tribunale di Brescia ha dichiarato la bimba “adottabile” per l’incapacità della madre di prendersene cura, dato anche lo “stile di vita instabile”. Divise,, da oltre 6 anni. La corte europea dei diritti dell’uomo hatoper aver tenutomadre econ “argomenti ...

