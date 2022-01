L' Isis rialza la testa e colpisce dove arriveranno i soldati italiani

Leggi su panorama

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Si complica ogni giorno che passa la situazione in Siria e in Iraq a pochi mesi da quando sarà l’Italia a guidare il rinnovato impegno della Nato in Iraq che inizierà come noto nella prossima primavera. Questa notte l’ha attaccato la prigione di Ghwayran ad Al-Hasaka (Nord-Est della Siria) che è una delle più grandi strutture carcerarie destinate ai terroristi dello Stato islamico. A tal proposito è bene ricordare che nelle carceri siro-irachene sono detenuti più di 20mila miliziani dell’che non aspettano altro che fuggire. L’attacco di questa notte, spettacolare e pianificato nei dettagli, è iniziato con un’autobomba che è esplosa davanti alla prigione, poi gli uomini dell’hanno iniziato a sparare all’impazzata uccidendo, un fatto che ha permesso la fuga di molti detenuti tra i quali ci sarebbero alcuni comandanti di ...