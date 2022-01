L’inchiesta sul pilota influencer che avrebbe fatto schiantare il suo aereo per ottenere più visualizzazioni su Youtube

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Si chiama Trevor Jacob, è un ex snowboarder olimpico e di recente è diventato una star sui social. L’uomo è anche unprofessionista e si è trovato al centro di un incidente che ha ripreso, dall’inizio alla fine, mostrando come il suosi è andato ae come lui si sia salvato grazie al paracadute che indossava. Ilè avvenuto in California ed è stato interamente ripreso nel video di 17 minuti, postato sucon il titolo “I Crashed My Plane”, che è valso alpiù di un milione di pagine viste. Al momento della scrittura di questo articolo il video, caricato sulla piattaforma il giorno della Vigilia di Natale, conta 1.147.431. Molti utenti, venendo a conoscenza di questa storia, hanno iniziato a fare ipotesi sul ...