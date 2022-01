Il talento argentino ad un passo dal City | lo volevano le big di Serie A!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Julian Alvarez è pronto a sbarcare in Europa. Dopo il corteggiamento di squadre come Real Madrid, diverse inglesi e diverse italiane (Milan, Fiorentina, Inter e Napoli), ildel River Plate sembra aver scelto il Manchesterdi Pep Guardiola. AlvarezGuardiolaSecondo quanto riferito dall’esperto giornalista, Fabrizio Romano, l’affare è ai dettagli col pagamento di 16 milioni più bonus ma con una novità: l’attaccante non arriverà in questa sessione di mercato ma rimarrà in Argentina fino a giugno. Francesco Scanu